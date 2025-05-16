Житель Курганской области ранил женщину случайным выстрелом

В Шатровском округе Курганской области произошел инцидент, в результате которого 53-летняя местная жительница получила пулевое ранение грудной клетки. Подозреваемого в стрельбе мужчину уже задержали сотрудники правоохранительных органов, написал сайт Ura.ru .

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, 47-летний гражданин стрелял из пневматической винтовки по металлической банке, которая находилась на заборе. В этот момент под навес дома заходила потерпевшая, и пуля попала в нее.

Инцидент произошел 13 мая. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы на срок до трех лет либо ареста на срок до шести месяцев.