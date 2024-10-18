Житель Курганской области получил наказание за отстрел косуль

В Курганской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы жителя села Введенское, который занимался незаконной охотой. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Правосудие в Зауралье».
В январе 2024 года мужчина произвел незаконный отстрел косуль и погрузил животных в автомобиль на территории Введенского охотничьего хозяйства. Полиция также выяснила, что он хранил огнестрельное оружие без соответствующих разрешений.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб.
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