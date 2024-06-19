Житель Курганской области погиб под колесами машины, которой управлял пьяный водитель

Смертельная авария произошла накануне в Шатровском округе Курганской области. Водитель авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух пешеходов. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на региональное УМВД.

В результате ДТП погиб молодой человек 2005 года рождения. Девушка, которая шла вместе с ним, попала в больницу.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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