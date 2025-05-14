Житель Курганской области, изрезавший сына ножом, избежал реального срока

Суд вынес приговор рецидивисту из Курганской области, обвиняемому в нападении на взрослого сына и его друга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Преступление было совершено в декабре 2024 года на территории Шумихинского округа. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с сыном и его приятелем. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил оппонентов.

Дело расследовали по статье о нанесении побоев, так как серьезных повреждений пострадавшие не получили. Мужчине назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.