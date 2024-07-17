Житель Курганской области через суд добился отмены кредита, оформленного мошенниками
Жителю Курганской области удалось признать недействительным кредит, который на него оформили мошенники. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники из адвокатского сообщества.
Лжесотрудники банка убедили мужчину отправить код из SMS-сообщения. Впоследствии гражданин узнал, что на него оформили договор с выдачей кредитной карты. Аферисты успели снять 240 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию и подал в суд на организацию. Соглашение признали незаконным.
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