Житель Кургана попал под статью за сбыт поддельных купюр номиналом в 100 рублей

Уголовное дело возбудили в отношении 35-летнего жителя Кургана, подозреваемого в распространении поддельных банкнот номиналом в 100 рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным ведомства, фигурант, уже имеющий криминальное прошлое, оказался причастен к двум случаям сбыта фальшивых купюр на территории города. Экспертиза позволила собрать доказательства вины мужчины.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
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