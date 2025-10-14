Житель Кургана до смерти избил сожительницу и лег спать

В Кургане закончилось расследование уголовного дела против 35-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Инцидент произошел в общежитии, где пьяный мужчина до смерти избил женщину, а затем лег спать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК по Курганской области.

Пострадавшая умерла от тяжелой черепно-лицевой травмы. Мужчину задержали в тот же день, он полностью признал свою вину. Во время расследования суд, по ходатайству следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела будут переданы в городской суд для рассмотрения.