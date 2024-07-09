Житель Кемеровской области бегал за детьми с топором

В отношении мужчины, который в Минусинске преследовал детей, держа в руках топор, организуют доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Правоохранители обнаружили в Сети ролик, на котором видно, что житель Минусинска гонится за детьми с топором. Подозреваемого проверят по статье «Хулиганство». Следователи выясняют обстоятельства случившегося и проводят комплекс проверочных мероприятий.

Ранее полиция задержала москвича, который загорал на детской площадке в одних трусах и напал на женщину, сделавшую ему замечание. Правоохранители доставили 39-летнего мужчину и его друга в отдел, где составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

В отношении москвича началась проверка, ему могут назначить судебно-медицинскую экспертизу. Хулиган на допросе признал вину и извинился за свое поведение.