Житель ЯНАО убил родственницу, обидевшись на ее замечание

В ЯНАО местный житель пойдет под суд за убийство родственницы. Инцидент произошел накануне в селе Красноселькуп, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Во время застолья с родственницей 21-летний молодой человек обиделся на нее за высказанное замечание. Он схватил нож и не менее 20раз ударил 35-летнюю женщину, после чего пытался замести следы убийства.

Дело с обвинительным заключением направили в суд.