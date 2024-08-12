Житель ЯНАО убил родственницу, обидевшись на ее замечание

В ЯНАО местный житель пойдет под суд за убийство родственницы. Инцидент произошел накануне в селе Красноселькуп, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Во время застолья с родственницей 21-летний молодой человек обиделся на нее за высказанное замечание. Он схватил нож и не менее 20раз ударил 35-летнюю женщину, после чего пытался замести следы убийства.

Дело с обвинительным заключением направили в суд.

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