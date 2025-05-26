Житель ЯНАО стал фигурантом дела об убийстве собутыльника

В Тарко-Сале (ЯНАО) местного жителя заподозрили в убийстве собутыльника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, преступление произошло 23 мая 2025 года, когда двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за личной неприязни. Фигурант схватил нож и ударил приятеля в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения для задержанного в виде заключения под стражу.