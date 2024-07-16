Житель ЯНАО предстанет перед судом за жестокое убийство родственника в тундре

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Нори в ЯНАО, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в тундре между фигурантом, который управлял снегоходом, и его родственником разгорелся конфликт. Оба находились в состоянии опьянения.

Водитель ударил оппонента ножом в шею, а после переехал его на транспортном средстве. Пострадавший получил смертельные травмы. Предполагаемый убийца вскоре предстанет перед судом.