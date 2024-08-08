Житель ЯНАО предстанет перед судом по делу об убийстве собутыльника

Уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Надыма, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта агрессор несколько раз ударил оппонента ножом в грудь.

Пострадавшего забрала бригада скорой помощи, однако он скончался по пути в больницу. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.