Житель ЯНАО предстанет перед судом по делу об убийстве собутыльника
Уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Надыма, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта агрессор несколько раз ударил оппонента ножом в грудь.
Пострадавшего забрала бригада скорой помощи, однако он скончался по пути в больницу. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
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