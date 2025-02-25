Житель ЯНАО напал на собутыльника с ножом и получил шесть лет колонии

Суд Ямальского района ЯНАО вынес приговор жителю села Яр-Сале по делу о покушении на убийство. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в июне 2024 года. Во время застолья между фигурантом и его знакомым разгорелся конфликт. В ответ на оскорбления агрессор несколько раз ударил собутыльника ножом.

Пострадавшего удалось спасти. Нападавшему назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима.