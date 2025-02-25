Житель ЯНАО напал на собутыльника с ножом и получил шесть лет колонии
Суд Ямальского района ЯНАО вынес приговор жителю села Яр-Сале по делу о покушении на убийство. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в июне 2024 года. Во время застолья между фигурантом и его знакомым разгорелся конфликт. В ответ на оскорбления агрессор несколько раз ударил собутыльника ножом.
Пострадавшего удалось спасти. Нападавшему назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима.
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