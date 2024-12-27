Житель Ямала стал фигурантом уголовного дела за стрельбу по продавцу салютов

Правоохранители задержали жителя города Муравленко, который открыл стрельбу по продавцу новогодних салютов. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Полицейские сообщили, что фигурант поссорился с продавцом фейерверков, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.
Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим. Сейчас против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мужчина признал вину и раскаялся, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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