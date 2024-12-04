Житель Ижевска получил штраф за кражу криптовалюты у собутыльника

В Ижевске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, обвиняемому в краже цифровой валюты у знакомого. Подробности сообщил Udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Удмуртии.
Установлено, что фигурант совершил преступление во время распития спиртного вместе с приятелем. Он дождался, когда собутыльник уснет, и перевел с его электронного счета на свой криптовалюту. Действовал злоумышленник по инструкции соучастника.
Молодому человеку назначили наказание в виде штрафа на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, он добровольно возместил потерпевшему ущерб в размере 1,1 миллиона рублей.
Путин обновил состав Совета по правам человека
Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнил тайский суп том-ям кунг
Глава Чехова передал продукты питания волонтерам проекта «Кашеварочка»
Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
Ошибка сотрудников российской больницы привела к заражению ребенка ВИЧ
Путин пристыдил инвестора из Германии за вопрос на английском языке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте