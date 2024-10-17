Житель ХМАО угнал машину свого знакомого

В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники ГАИ задержали человека, угнавшего чужую машину. Об этом сообщил Ura.ru .

Один из местных жителей пригласил в гости своего друга и его знакомых, а на следующее утро заметил, что его машина пропала со стоянки.

Автомобиль нашли по горячим следам, однако в нем никого не оказалось. Позднее инспекторы установили личность угонщика — это оказался 26-летний молодой человек из Югры.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства.



