Житель ХМАО угнал машину свого знакомого
В Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники ГАИ задержали человека, угнавшего чужую машину. Об этом сообщил Ura.ru.
Один из местных жителей пригласил в гости своего друга и его знакомых, а на следующее утро заметил, что его машина пропала со стоянки.
Автомобиль нашли по горячим следам, однако в нем никого не оказалось. Позднее инспекторы установили личность угонщика — это оказался 26-летний молодой человек из Югры.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства.
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