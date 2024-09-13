Житель ХМАО случайно выстрелил в мужчину во время охоты
Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты в лесу Березовского района случайно выстрелил в мужчину. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного управления Следкома.
По данным ведомства, охотник выстрел из ружья в сторону кустов, не убедившись в отсутствии людей. В результате ранение в голову получил другой охотник, спустя несколько дней он скончался в больнице.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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