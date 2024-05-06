Житель ХМАО предстанет перед судом за ДТП с одним погибшим | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 10:42 Житель ХМАО предстанет перед судом за ДТП с одним погибшим

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Суд рассмотрит дело жителя Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, которого обвиняют в совершении ДТП с одним погибшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

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Отмечается, что пассажир автомобиля скончался на месте аварии.