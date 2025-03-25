Житель ХМАО попал под статью за убийство гостя во время застолья
Правоохранители задержали жителя поселка Игрим Березовского района ХМАО по делу об убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 24 марта 2025 года фигурант распивал спиртное в компании гостя. В какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт. Агрессор схватил нож и ударил приятеля в шею.
Ранение оказалось смертельным. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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