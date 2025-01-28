Житель ХМАО получил 11 лет колонии за убийство друга

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина, имеющий судимость, убил друга из карабина на фоне ревности к своей партнерше. Подробности произошедшего опубликовал Telegram-канал Следственного комитета региона, написал сайт Ura.ru .

Во время совместного употребления алкоголя хозяин дома начал ревновать свою сожительницу к гостю. Мужчина взял гладкоствольный карабин «Сайга» и выстрелил в грудь сопернику. Ранения оказались смертельными, пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.