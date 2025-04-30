Житель Чувашии заставил двух мужчин работать на себя, поселив их в сарае и забрав паспорта

Житель Чувашии силой заставил приезжего из Марий Эл работать на себя. Мужчина не платил за труд, лишь давал минимальное пропитание. Пострадавшего злоумышленник поселил в сарае, написал сайт vse42.ru .

Позже житель Чувашии нашел еще одного «раба», заманив его обещанием работы на стройке. Жертву он также поселил в сарае и забрал паспорт, использовав документ для оформления фиктивной фирмы.

В мае 2024 года мужчины сбежали и обратились в полицию. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело о истязании двух лиц, находящихся в зависимости от виновного, и незаконном использовании документов.

Дело направлено в суд, сообщили в СУ СК по Чувашской Республике.