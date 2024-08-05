Житель Челябинской области наехал на инспектора ДПС во время погони

В Магнитогорске во время погони пьяный водитель наехал на инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Челябинец отказался останавливаться по требованию правоохранителей и попытался скрыться. Когда он столкнулся со встречным автомобилем на ближайшем перекрестке, к машине подбежал полицейский. В этот момент мужчина включил заднюю передачу и наехал на автоинспектора.

На лихача составили протоколы по шести статьям КоАП РФ. Уточняется, что инспектору медицинская помощь не потребовалась.