Житель Челябинска за рулем иномарки врезался в подъезд жилого дома
В Челябинске на местного жителя составили административный протокол из-за езды на машине в нетрезвом виде. Мужчина за рулем иномарки врезался в подъезд жилого дома, написал сайт Ura.ru.
Как уточнили в пресс-службе ГАИ города, случай произошел накануне на улице Дегтярева. Инспекторы выяснили, что в момент ДТП мужчина был не только пьян, но не имел водительского удостоверения.
Транспортное средство нарушителя ПДД поместили на специализированную штрафстоянку.
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