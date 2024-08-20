Житель Челябинска за рулем иномарки врезался в подъезд жилого дома

В Челябинске на местного жителя составили административный протокол из-за езды на машине в нетрезвом виде. Мужчина за рулем иномарки врезался в подъезд жилого дома, написал сайт Ura.ru .

Как уточнили в пресс-службе ГАИ города, случай произошел накануне на улице Дегтярева. Инспекторы выяснили, что в момент ДТП мужчина был не только пьян, но не имел водительского удостоверения.

Транспортное средство нарушителя ПДД поместили на специализированную штрафстоянку.