Житель Челябинска получил больше двух лет за колонии повторное вождение в пьяном виде

Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным по делу о неоднократном вождении в состоянии опьянения. Фигуранта лишили свободы на два года и три месяца, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
Правоохранители задержали нарушителя летом этого года. Обвиняемый ехал за рулем автомобиля друга по Свердловскому проспекту. Отмечается, что мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
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