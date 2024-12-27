Житель Челябинска погиб под колесами поезда

Поезд смертельно травмировал жителя Челябинска. От полученных травм мужчина скончался на месте произошедшего. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, авария случилась в среду, 25 декабря, в вечернее время на станции «Электростанция» Южно-Уральской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но столкновения с пешеходом избежать не удалось. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.