Житель Челябинска погиб под колесами поезда

Поезд смертельно травмировал жителя Челябинска. От полученных травм мужчина скончался на месте произошедшего. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, авария случилась в среду, 25 декабря, в вечернее время на станции «Электростанция» Южно-Уральской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но столкновения с пешеходом избежать не удалось. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Музей «Боевое братство» открыли в школе № 32 в Мытищах
Ортодонт Радько: неправильный прикус может вызывать частые простуды и гаймориты
Ветерана Великой Отечественной войны в Мытищах поздравили с Новым годом
«Съедает людей заживо». Британец рассказал об условиях в самой суровой тюрьме Таиланда
«Попкорн готов!» Медведев предложил Южной Корее устроить «Игру в кальмара»
Приложение для взаимодействия жильцов и управляющей компании разработали в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте