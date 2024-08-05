Житель Белгородской области попал под статью за организацию наркоплантации

Правоохранители задержали 54-летнего жителя Белгородского района, подозреваемого в организации наркоплантации. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на территории дома мужчины стражи порядка обнаружили 1500 кустов запрещенного растения. Кроме того, у предполагаемого злоумышленника нашли свертки и емкости с наркотическими средствами.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта также привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.