Житель Белгородской области попал под статью за организацию наркоплантации

Правоохранители задержали 54-летнего жителя Белгородского района, подозреваемого в организации наркоплантации. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на территории дома мужчины стражи порядка обнаружили 1500 кустов запрещенного растения. Кроме того, у предполагаемого злоумышленника нашли свертки и емкости с наркотическими средствами.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта также привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

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