Житель Алтайского края украл деньги, чтобы вылечиться от алкозависимости
В Рубцовске (Алтайский край) произошел необычный случай. Мужчина, работавший в магазине, позаимствовал из сейфа крупную сумму — более 400 тысяч рублей, и пропил их. Об этом написал сайт amic.ru.
Деньги он хотел потратить на реабилитацию от алкогольной зависимости в городе Алейске, но по пути потратил все на спиртное, сообщил sibdepo.ru.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба. Заведено уголовное дело.
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