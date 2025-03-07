Житель Алтайского края украл деньги, чтобы вылечиться от алкозависимости

В Рубцовске (Алтайский край) произошел необычный случай. Мужчина, работавший в магазине, позаимствовал из сейфа крупную сумму — более 400 тысяч рублей, и пропил их. Об этом написал сайт amic.ru .

Деньги он хотел потратить на реабилитацию от алкогольной зависимости в городе Алейске, но по пути потратил все на спиртное, сообщил sibdepo.ru.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба. Заведено уголовное дело.