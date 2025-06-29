Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за промедления с вызовом пожарных

В четверг, 26 июня, произошел пожар на территории ТСН «Якорь» в Завьяловском районе Удмуртии. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по Удмуртии, огонь уничтожил кровлю кирпичного дома с мансардным этажом, внутреннюю отделку и имущество. Об этом написал Izhlife .

Обошлось без жертв. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в подвальном помещении.

По словам дознавателя МЧС Ивана Маланьина, последствия могли бы быть менее разрушительными, если бы хозяйка дома сразу вызвала пожарных. Женщина услышала треск и шум в подвале, спустилась и увидела огонь. Она попыталась потушить его самостоятельно подручными средствами, но у нее не получилось. «Она растерялась и начала звонить дочери. Дочь в свою очередь позвонила супругу. Последний позвонил жильцу товарищества, который вызвал пожарную охрану», — рассказал Маланьин.

Жителям Удмуртии напоминают о важности немедленного сообщения о возгорании по телефону 101.