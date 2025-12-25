Жилой дом сгорел в деревне в Нижегородской области

В деревне Чертас произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной. Сотрудники Государственного управления МЧС сообщили, что огонь распространился на площадь 48 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли десять пожарных с четырьмя специальными машинами, написал сайт pravda-nn.ru.