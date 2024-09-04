Жилой дом с надворными постройками сгорел ночью в Нижегородской области
В Кстовском районе Нижегородской области спасатели потушили пожар в доме, который случился в ночь на 4 сентября. Об этом написало НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 235 квадратных метров. Жилой дом сгорел вместе с надворными постройками.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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