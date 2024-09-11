Женщину, 10 лет получавшую пенсию за умершую мать, будут судить в Челябинской области

Жительницу Верхнеуральского района будут судит за то, что она на протяжении 10 лет получала пенсию умершей матери. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Женщину обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. За 10 лет она присвоила себе около двухх миллионов рублей. Однако в процессе следствия выяснилось, что предполагаемая мошенница психически нездорова.

Женщину хотят отправит на принудительное лечение.

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