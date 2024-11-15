Женщине, которая украла у пенсионерки 4 тыс рублей под видом помощи, вынесут приговор в Петербурге

Петроградский районный суд Петербурга вынесет приговор женщине, которая под видом помощи украла у 87-летней пенсионерки четыре тысячи рублей. Об этом рассказала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Обвиняемая проникла в дом к пожилой женщине, предложив ей помочь донести сумку с продуктами до квартиры. После она начала угрожать пенсионерке ножом, а затем забрала у нее деньги.
Петербурженку будут судить по статье о разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
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