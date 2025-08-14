Женщина за рулем легковушки сбила пешехода в Кузнецке

Пешеход пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля в Кузнецке. Авария случилась вечером в среду, 13 августа, на Алексеевском шоссе. Об этом сообщило ИА «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей отдела по профилактике региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным полицейских, в 20:55 по местному времени 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-21140 сбила пешехода. Пострадавшим оказался 61-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.
