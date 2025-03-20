Женщина за рулем автомобиля сбила двух пешеходов на зебре в Петербурге

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Красносельском районе Петербурга. Подробности сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

В Красном Селе водитель машины сбила 24-летнюю девушку и 41-летнего мужчину, которые пересекали проезжую часть по зебре.

Пешеходам потребовалась госпитализация. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое. Второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.