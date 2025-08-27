Женщина-водитель уснула за рулем и столкнулась с КамАЗом под Шадринском

В Шадринском округе (Курганская область) случилось трагическое ДТП. По предварительной информации, женщина-водитель уснула за рулем, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком КамАЗ. Об этом Ura.ru сообщила региональная Госавтоинспекция.

«ДТП произошло в утренние часы на 195-ом километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Женщина-водитель, управляя легковым автомобилем, по предварительной информации, уснула за рулем, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком „КамАЗ“. От полученных в результате столкновения травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.

Пассажирка автомобиля 1979 года рождения также пострадала и была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ ведут проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.