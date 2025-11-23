Женщина-водитель погибла в ДТП в Оренбургской области

Утром 21 ноября в Оренбургском районе произошла серьезная авария, в результате которой погибла 43-летняя женщина-водитель. Инцидент произошел около 08:10 на автодороге «Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан». Об этом сообщил сайт 56orb.ru.
По данным регионального управления МВД, водитель автомобиля Chevrolet Ravon не смогла избежать столкновения с автомобилем Isuzu. В результате столкновения машина Chevy съехала в правый кювет. В результате аварии женщина-водитель погибла на месте происшествия.
