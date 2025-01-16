Женщина-водитель наехала на пешехода в Петербурге

Вечером 15 января на улице Марата в Санкт-Петербурге произошла авария, в ходе которой иномарка наехала на пешехода. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, в результате чего один из них оказался выброшен на тротуар, написала Neva.Today .

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел у дома № 21. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что на перекрестке улиц Марата и Колокольной столкнулись автомобили Kia, управляемый 41-летним мужчиной, и Infiniti под управлением 37-летней женщины.

После столкновения автомобиль Infiniti вылетел на тротуар и сбил 31-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.