Женщина-водитель автобуса предстанет перед судом за гибель пешехода в Ижевске

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 39-летней женщины, которая за рулем автобуса насмерть сбила пешехода в Ижевске. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, дорожная авария произошла 4 декабря 2024 года на улице 50 лет ВЛКСМ. Обвиняемая, управляя автобусом МАЗ 36-го маршрута, сбила 43-летнюю горожанку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте. Следователи передали материалы дела в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.