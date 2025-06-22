Женщина убила возлюбленного на почве ревности в Санкт-Петербурге

Семейная драма развернулась на Дачном проспекте. Разговор между двумя женщинами, связанными с одним мужчиной, привел к роковой развязке. Одна из них приехала с ним из Новосибирска, другая появилась в его жизни уже в Санкт-Петербурге. Тайное быстро стало явным и переросло в уголовное дело, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Пара перебралась в северную столицу год назад, поселившись в квартире на Дачном проспекте, в то время как его супруга осталась в Новосибирске.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла не менее четырех ударов ножом в шею потерпевшему», — сообщил руководитель следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Никита Хозяинов.

Любовница, которая и стала инициатором трагедии, случайно узнала об измене. Мужчина подрабатывал по ночам, говоря, что ремонтирует технику. В один из дней женщина решила позвонить ему, но трубку взяла другая — соперница, заявившая, что «сейчас он находится со мной в одной кровати».

Совершив роковой поступок, женщина сама попросила соседей вызвать полицию. По его словам, три удара не были опасными для жизни, но четвертый стал смертельным — пробита сонная артерия.

Теперь женщину ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.