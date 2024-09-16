Женщина стала жертвой ДТП, которое ее супруг без прав устроил в Свердловской области
Смертельная авария произошла в Ивдельском районе Свердловской области. Предполагаемым виновником оказался автомобилист без прав, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
По информации ведомства, 33-летний мужчина, управляя ВАЗ-2114 без соответствующих документов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.
В результате ДТП погибла 39-летняя пассажирка, супруга водителя отечественной легковушки. Еще два человека получили тяжелые травмы. Проводится проверка.
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