Женщина стала жертвой ДТП, которое ее супруг без прав устроил в Свердловской области

Смертельная авария произошла в Ивдельском районе Свердловской области. Предполагаемым виновником оказался автомобилист без прав, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По информации ведомства, 33-летний мужчина, управляя ВАЗ-2114 без соответствующих документов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП погибла 39-летняя пассажирка, супруга водителя отечественной легковушки. Еще два человека получили тяжелые травмы. Проводится проверка.