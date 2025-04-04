Женщина предстанет перед судом по делу о смертельной аварии в Кузбассе

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летней женщины, направили в суд для рассмотрения по существу. Ее обвинили в смертельной аварии в Анжеро-Судженске, сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на данные полиции Кемеровской области.
Трагедия произошла на трассе Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский. По версии следствия, фигурантка, следуя за рулем машины, не заметила предупреждающие знаки и столкнулась с экскаватором-погрузчиком.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний пассажир автомобилистки. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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