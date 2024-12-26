Женщина пострадала в пожаре на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

В одной из квартир дома на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода, произошел пожар. пострадала женщина. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.