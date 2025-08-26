Женщина пострадала в ДТП в Кузнецком районе Пензенской области

В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области сообщили о деталях аварии, которая случилась на трассе «Комаровка — Сосновка» в Кузнецком районе. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat под управлением 75-летнего водителя съехал с дороги и врезался в дерево. Женщина-пассажир того же возраста получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.