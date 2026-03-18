Женщина пострадала при пожаре в Выборгском районе Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга едва не погибла в результате пожара на территории Выборгского района. Происшествие случилось утром в среду, 18 марта, в доме № 38, корпус 1, по проспекту Тореза. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.
По предварительным данным ведомства, загорелась однокомнатная квартира, пламя охватило два квадратных метра. Возгорание удалось ликвидировать в 8:00, отметил телеканал «Санкт-Петербург».
В тушении огня принимали участие 15 человек личного состава МЧС, которые работали на трех единицах техники. В результате пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте