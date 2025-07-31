Женщина пострадала при пожаре в Калининском районе Петербурга

Восьмикомнатная квартира загорелась в Калининском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось вечером в среду, 30 июля, на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, спасатели получили сигнал о возгорании в 22:58, однако к их приезду огонь, охвативший два квадратных метра, уже был потушен. В результате ЧП пострадала женщина. Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Точные причины возгорания пока не установлены. Сотрудники МЧС продолжают выяснять обстоятельства происшествия.