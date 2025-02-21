Женщина пострадала при квартирном пожаре на улице Котина в Петербурге

Пожар охватил двухкомнатную квартиру дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Котина. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек. Одной женщине потребовалась госпитализация. Проводится проверка.