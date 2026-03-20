Женщина пострадала под колесами автомобиля в Кировской области

В четверг, 19 марта, в 8:50 в районе дома № 135/29 на улице Ленина в Вятских Полянах произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля LADA, мужчина 60 лет, сбил 43-летнюю женщину. Об этом написал сайт newsler.ru.
В результате аварии женщина получила травмы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки, 19 марта, на территории Кировской области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия. Два человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
