Женщина попала под колеса иномарки на севере Москвы

Автомобиль Haval наехал на женщину-пешехода во дворе жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Сбита пожилая гражданка, находится под машиной», — отметил он.

ДТП произошло на Дегунинской улице. На место аварии приехали правоохранители, сотрудники МЧС и скорая помощь. Спасатели вытащили пострадавшую и передали ее медикам.

«С помощью гидравлического инструмента извлекли женщину из-под автомобиля», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее легковой автомобиль Toyota наехал в Асбесте на пешехода, который шел по проезжей части по нерегулируемому переходу. Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Сбившая пешехода женщина-водитель призналась, что не заметила идущего впереди человека. Она вдавила в пол педаль тормоза, но все равно сбила пешехода.