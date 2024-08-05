Женщина погибла в ДТП в Челябинской области
Смертельная авария с участием 36-летней женщины произошла накануне на автодороге между Челябинском и Троицком. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на силовые структуры.
Водитель автомобиля Subaru Forester не заметил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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