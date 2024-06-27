Женщина погибла в ДТП с фурой под Курганом

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе вблизи поселка Лебяжье под Курганом. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, легковушка остановилась на красный свет, после чего сзади в нее влетела грузовая фура. В салоне находились три человека, двое из них — мать и дочь. От полученных травм женщина погибла.

Отмечается, что ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.